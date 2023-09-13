О том, что за последние сутки, защитники Украины отправили в «черные пакеты» еще 590 оккупантов, и с начала российского вторжения, войска государства-террориста потеряли более 270 000 единиц своей «живой силы», пишет «НБН», основываясь на информационной сводке, обнародованной в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

В частности, на 13-е сентября «вторая армия мира» больше не сможет воспользоваться:

личным составом — 270 350 (плюс 590);

танками — 4 584 (плюс 16);

боевыми бронированными машинами — 8 792 (плюс 14);

артиллерийскими системами — 5 902 (плюс 30);

ракетными системами залпового огня — 766 (плюс 2);

средствами ПВО — 517 (плюс 2);

самолетами — 315;

вертолетами — 316;

оперативно-тактическими дронами — 4 650 (плюс 5);

крылатыми ракетами — 1 455;

кораблями/катерами — 19;

автомобильной техникой/автоцистернами — 8 444 (плюс 31);

спецтехникой — 884 (плюс 3).

Ранее на нашем информационном портале писали о том, что РФ экстренно передислоцировала на фронт в Украине едва сформированную 25-ю армию.