О том, что бойцы Сил Обороны взяли под контроль село Андреевка поблизости от города-крепости Бахмут, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю информационную сводку от пятницы, 15-го сентября, обнародованную на официальной Facebook-странице Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, вследствие частичного успеха при осуществлении контрнаступления в районе Клещеевки, подразделения ВСУ перешли к интенсивным штурмовым действиям, и полностью овладели населенным пунктом Андреевка.

Стоит отметить, что Андреевка является первым населенным пунктом, отбитым защитниками нашей страны под Бахмутом. Кроме того, как Клещеевка, так и Андреевка, располагаются буквально в нескольких километрах к югу от разрушенного Бахмута — этот успех позволит контролировать господствующие высоты рядом с городом-крепостью.

Ранее мы писали о том, что Подоляк сообщил — страна-агрессор добивается оперативной паузы на фронте минимум в 4-5 месяцев.