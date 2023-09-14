Как информирует «НБН» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро, судья Высшего антикоррупционного суда Украины, Максим Степанов подлежит заочному заключению под стражу.

В свою очередь Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ подозревают, что Маским Степанов присвоил себе более 450 миллионов гривен, когда еще был на должности возглавляющего госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина».

Напомним, ранее ВАКС своим решением отправил под круглосуточный домашний арест руководителя для департамента «Полиграфкомбіната», который отвечал за соглашения международного характера Сергея Ферлия, являющегося единственным фигурантом, находящимся на территории Украины.

Как мы уже писали, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время действия военного положения коррупция в стране должна приравниваться к государственной измене.