О том, что соответсвующая структура ЕС разрешила ввозить украинские зерновые культуры на территории Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, поскольку проблема исчерпала себя, но все не так просто, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Еврокомиссии.

Как стало известно, представители Еврокомиссии «пришли к выводу, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам», которые были введены 2-го мая текущего года, рыночные искажения в 5 странах-членах ЕС, прилегающих к Украине, «исчезли», а также расширился поток и вырос объем экспорта в третьи государства за пределами Европы.

Следует уточнить, что ограничения на импорт сняли при некоторых условиях — Украина обязана на протяжении 30 дней принять меры, не допускающие «скачков на рынке зерна», то есть разработать «систему лицензирования экспорта». Кроме того, с 16-го сентября, наша страна должна начать контролировать экспорт 4-х групп товаров, а ознакомить Еврокомиссию с планом последующих действий, необходимо «не позднее завершения рабочего дня в понедельник 18-го сентября».

Ранее мы писали о том, что Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.