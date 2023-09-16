О том, что на данный момент у Генштаба ВСУ нет никакой дополнительной нужды в женщинах-медиках на переднем крае, и дело касается исключительно постановки украинок на учет в ТЦК/СП, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, прозвучавшее в эфире общенационального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Маляр, нововведение затрагивает женщин с медицинским/фармацевтическим образованием, и подобная норма одобрена ВРУ. Кроме того, представители Генштаба продолжительное время убеждают — ВСУ не требуются женщины указанных специальностей непосредственно на участках фронта, то есть взятие на воинский учет вовсе не означает реальную мобилизацию.

Также, у нашей армии нет на передовой женщин, находящихся там без получения их предварительного согласия. Таким образом, если украинка и является военнослужащей, то «те 5 000, которые находятся на переднем крае — это женщины, согласившиеся на это».

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, есть ли изменения в процессе прохождения ВВК через гражданские медучреждения.