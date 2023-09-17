О том, что сегодняшней ночью враги опять нанесли удар по Украине, применив крылатые ракеты воздушного базирования и российско-иранские беспилотники, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, 6 дронов-камикадзе «Шахед-136/131» атаковали с юго-востока и юга (из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда), а 10 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены с бортов 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из неба над Энгельсом.

Основное направление атаки — южная часть Одесчины, над которой по летевшим ракетам и БПЛА результативно отработала наша ПВО при поддержке Воздушных Сил, сбив 12 вражеских целей:

6 дронов-камикадзе «Шахед-136/131»;

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Отмечается, что есть попадания российских ракет по гражданскому аграрному предприятию в Одесской области — здесь работают специалисты ГСЧС, а о последствиях должна позднее сообщить местная ОВА.

Ранее мы писали о том, что в ночь на это воскресенье, на территории временно оккупированного Крыма и столицы РФ тоже фиксировались «прилет» беспилотников.