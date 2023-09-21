О том, что в городе Черкассы, из-за падения обломков сбитой российской ракеты, попавших в отель, под завалами могло оказаться более 20 человека, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы местной ОВА Игоря Табурца, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

В частности, в соответствии с предварительной информацией, в отеле могли разместить до 23 человек. Однако уточнить подобную информацию на данный момент не представляется возможным, так как администратор гостиницы во время удара тоже находилась в здании, и сейчас отправлена на госпитализацию с травмами.

Кроме того, всего в местное медучреждение уже доставлено 7 человек, среди которых 1 мужчина с повреждениями позвоночника и головы — в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, какие предварительные данные озвучивали в Черкасской ОВА после российского удара 21-го сентября.