Как информирует «НБН», о последствиях ракетной атаки по Черкассам говорится в сообщении главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Так, отмечается, что в результате падения обломком сбитых российских крылатых ракет есть пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время под завалами продолжают оставаться люди. Специалисты проводят спасательные работы.

Дословно из обнародованного сообщения:

Утром вражеские силы нанесли удар ракетами по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

В областной военной администрации добавили, что количество пострадавших составило пять человек.

Напоследок он добавил:

Под завалами сейчас не менее одного человека. Продолжается спасательная операция.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ на Киев.