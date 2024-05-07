Глава КНР в статье для сербского издания «Политика» накануне прибытия в Сербию заявил, что китайцы никогда не забудут об бомбардировке посольства их страны в Белграде государствами НАТО, которое произошло 25 лет назад, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Си Цзиньпин напомнил, что в 1999 году в ходе бомбардировок Югославии странами Североатлантического Альянса американские ракеты ударили по дипломатическому ведомству КНР, убив трех китайских журналистов.

Политик добавил, что Китай дорожит миром и никогда не допустит повторения такой трагической истории.

Отметим, что в НАТО объяснили атаку на посольство КНР использованием устаревших карт, так как здание ведомства было построено в 1993 году. После удара по дипломатическому ведомству США выплатили Пекину 4,5 миллиона долларов. Деньги поделили между родственниками погибших китайских журналистов и теми, кто получил ранения.

Ранее США предупредили КНР о ее ответственности за военные успехи россиян в Украине. В Пекине дерзко прокомментировали заявления Вашингтона.