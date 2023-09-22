О том, что в парламенте подготовили законопроект №10062, касающийся глобальных изменений в процедуре идентификации военнообязанных, и таким образом будет серьезно усилена мобилизация, в первую очередь — «уклонистов», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, после вступления закона в силу, государство сможет идентифицировать всех граждан, которые не захотели исполнять воинский долг — сведения относительно украинцев, в возрасте 18-60 лет, станут поступать в Минобороны из различных госреестров:

от Минздрава — о телефонных номерах, адресах э-почты, состоянии здоровья/вакцинацию;

от Министерства внутренних дел — о наличии/отсутствии судимости, разрешительных документах на право владения/использование оружия, удостоверениях водителя и тому подобное;

от Министерства юстиции — об исполнительных производствах и судебных решениях;

от ГНС — о трудоустройстве и занятости (коды предприятий/места работы/должности), и ИНН;

от МОН — об образовании/специальности и прохождении образовательных курсов/курсов повышающих квалификацию;

от Государственной миграционной службы — касательно пересечения границы в 2-х направлениях, включая наличие разрешительных документов на выезд/въезд.

Предполагается, что все вышеуказанные данные автоматически «подтянутся» в электронный кабинет призывника/военнослужащего/резервиста, и никто не сможет уклониться от мобилизации.

Ранее мы писали о том, что Маляр объясняла, в каком случае украинок (медиков и фармацевтов) могут отправить на фронт.