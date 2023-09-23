О том, что в этой войне не представляется возможным сохранять нейтралитет какому-либо государству, поскольку тот, кто отказывает украинцам в поддержке, тем самым помогает стране-агрессору, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее в ответ на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, и опубликованное на официальной странице ОПУ.

По словам Зеленского, выбор абсолютно очевиден — «ты помогаешь Украине или России», и в этой войне не может быть никаких посредников. В частности, лидер Украины подчеркнул: урезание поставок помощи Киеву, подобным образом усиливает Москву, и все знают, чего можно ожидать от мощной России — истории в книгах и показания свидетелей на это уже давно ответили.

Зеленский добавил — Украина благодарна странам-союзникам, ранее помогавшим оружием и средствами, уточнив:

Но это не самая большая цена. Самую большую цену все-таки за это сегодня платит Украина — людьми, количеством смертей.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал вопрос получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS.