О том, что Минобороны и федеральный орган исполнительной власти США не могут найти идеальные точки соприкосновения в теме поставок оружия для ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь объяснение высокопоставленного чиновника Госдепа, опубликованное в Politico.

По словам американского госслужащего, у Госдепа и Пентагона различная скорость реагирования на запросы Киева, так как эти ведомства принимают решения, основываясь на несхожих взглядах в отношении поставок оружия Украине: федеральный орган исполнительной власти всегда в поисках «возможностей», тогда как Минобороны, наоборот, ожидает обострения. В частности, «люди из Минобороны» всегда думают «о плюсах и минусах каждого решения по оружию», поскольку вся ответственность ложится на их плечи.

Журналисты Politico приводят в пример дальнобойные ракеты ATACMS:

Пентагон сначала сопротивлялся отправке ракет, поскольку у них не было лишних в собственных запасах.

Ранее мы писали о том, что Данилов рассказывал, смогут ли ВСУ использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по РФ.