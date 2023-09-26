На прошлой неделе Вашингтон после нескольких месяцев ожидания подтвердил, что США передадут Украине баллистические ракеты ATACMS. По словам Данилова, ВСУ не будут применять это дальнобойное оружие для атак на территорию Российской Федерации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на испанское издание АВС.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наша страна «очень хотела бы иметь» ATACMS и вскоре она получит эти ракеты. При этом Киев обязан соблюдать договоренности с государствами-партнерами и применять оружие исключительно для защиты своих территорий.

Данилов отметил, что ВСУ наносят удары по российской территории, используя снаряды отечественно производства. Вооруженная промышленность Украины работает сверхурочно, чтобы обеспечить защитников боеприпасами для атак на военные цели в РФ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ высказались о способности россиян уничтожать западные ракеты.