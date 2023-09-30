О том, что ночью 30-го сентября, оккупанта вновь атаковали южную часть Украины «Шахедами», запустив эти дроны-камикадзе усложненными маршрутами, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Сил Обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, российские БПЛА в очередной раз были нацелены на Юг Одесской области, и несмотря на попытки маневрирования, с целью обхода систем ПВО и проникновения не только в южные, но и в центральные регионы нашей страны, 20 «Гераней2-Шахедов» из 20 ориентировочно были «приземлены».

Спикер ОК «Юг» подчеркнула — основным приоритетом врага является не только припортовая инфраструктура Подунавья, но и прочие объекты, поражение которых может оказать значительное негативное влияние на экономику регионов. В частности, зафиксировано попадание в один из объектов инфраструктуры на территории Винницкой области, однако пожар уже ликвидирован, и по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы писали о том, что глава Винницкой ОВА Борзов сообщал о ночных взрывах в регионе.