О том, что этой ночью, в период воздушной атаки, «вторая армия мира» интенсивно использовала объекты, имитирующие БПЛА, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Украинской добровольческой армии «Юг» Сергеем Братчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Братчука, запуская такую имитацию одновременно с дронами-камикадзе, враги намереваются подобным образом истощить украинскую систему противовоздушной обороны, выискивая в ней «щелочки». В частности, в ночь на воскресенье именно в южных регионах Украины использовались такие элементы радиоэлектронной борьбы «фальшь-цели».

Ранее наш информационный портал писал о том, что российско-террористические войска в субботу, 30-го сентября, сбросили авиабомбу на Константиновку.