О том, что вышеописанная ситуация с краткосрочным американским бюджетом отрицательно не отразится на темпах выделения предварительно объявленной поддержки Украине, поскольку Киев продолжает интенсивно работать с партнерами из Вашингтона касательно направления новых средств, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко.

По словам Николенко, у США еще осталось около 1,6 млрд долларов из предыдущего пакета помощи для оборонных нужд и 1,23 млрд долларов на прямую бюджетную поддержку, и это без учета прочих средств на гуманитарные и энергетические проекты.

Представитель МИД Украины добавил — вопреки тому, что в США сейчас не утихают внутриполитические дискуссии, поддержка нашей страны «остается непоколебимо прочной как в Администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное — среди американского народа».

Ранее мы писали о том, сколько в общей сложности Вашингтон передаст Киеву танков Abrams.