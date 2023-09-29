Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в Минобороны США воздержались от того, чтобы назвать точное количество танков Abrams, которые получат Вооруженные силы Украинского государства.

В частности, Сабрина Сингх, являющаяся заместителем представителя Министерства обороны США, отметила, что Украинское государство, если потребуется, само озвучит количество танков, которые Штаты им передадут.

Она отметила:

Я не хочу и не стану конкретные цифры озвучивать и какие-то дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут.

Сингх также подчеркнула, что Украинское государство получило первую партию танков.

Напомним, ранее мы уже писали об обучении украинских танкистов на американских Abrams.

Напомним, ранее мы уже писали об обучении украинских танкистов на американских Abrams.