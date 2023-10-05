О том, что из-за сегодняшней коварной атаки, совершенной «второй армией мира» на кафе, совмещенное с магазином, расположенное в селе Гроза Купянского района на Харьковщине, зафиксирована гибель почти 50 мирных жителей, включая несовершеннолетнего мальчика, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В этот четверг, около 1 часа 15 минут дня, российская армия вторжения обстреляла кафе и магазин в селе Гроза — на данный момент на месте инцидента продолжается спасательная операция, но уже известно, что из-под обломков гражданского объекта извлечены тела 49 погибших людей, и среди них мальчик 6-летний мальчик. Также, еще у 6 человек, включая 1 ребенка — ранения различной степени тяжести, и медики оказали пострадавшим всю требуемую помощь.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ объяснили, почему оккупанты усиленно пытаются захватить Авдеевку и Марьинку.