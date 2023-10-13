О том, что выведение из строя моста Горловка-Ясиноватая не только разрушило логистику снабжения российской армии вторжения, но также и перекрыло путь вероятного отхода «освободителей», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитана Ильи Евлаша, прозвучавшее на YouTube-канале «Радио Свобода».

По словам Евлаша, подрыв данной трассы — второй «звоночек», указывающий на то, что снабжать российскую группировку, находящуюся южнее Бахмута, окажется гораздо сложнее, так как этот путь вел от Донецка, и являлся одной из самых коротких дорог, позволяющей противнику экстренно перебрасывать крайне необходимые средства.

В частности, при нынешней интенсивности боевых действий, 1 или 2 дня простоя приведут к различным малоприятным для ВС РФ последствиям, что позитивно отразится на ходе войны для ВСУ — «плечо подвоза» боеприпасов возрастет.

Также, первый «звоночек» — путинская армия утратила контроль над трассой Бахмут-Горловка, и удары, похожие на вчерашний, не будут прекращаться, «пока ВСУ не перережут все эти логистические маршруты и не обескровят группировки российских сил на этом направлении».

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