В интервью «24 каналу» советник главы Офиса президента Украины объяснил, почему запланированные сроки завершения войны с Россией провалились, информирует «НБН».

По словам чиновника, после контрнаступления ВСУ на Харьковщине Киев начал интенсивный переговорный процесс относительно предоставления Украине оружия и техники. На тот момент, прежде всего, защитники нуждались в артиллерийских боеприпасах.

Украинские силы не могли продвигаться, как отметил Подоляк, ведь Киев начал получать оружие не через неделю, а через 3-4 месяца. Пока ВС РФ зимой обстреливали энергетические объекты нашей страны, союзники Украины выясняли, влияют ли эти атаки на ее обороноспособность и не спешили с военной помощью.

Представитель Офиса президента констатировал, что Буданов прав, уточнив, что Украина в вопросе завершения войны отстает на 6-9 месяцев.

Ранее начальник ГУР рассказал, сколько лет Россия сможет вести войну против нашей страны.