О том, когда именно Кремль передал ХАМАСу оружие, захваченное у ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее на YouTube-канале «Radio NV».

По словам Юсова в период полномасштабных боевых действий на нашей территории, происходили ситуации, когда «вторая армия мира» захватывала украинское оружие, однако враги сейчас пытаются реализовать информационно-психологические операции, опираясь на тему поставок вооружений Украине. В частности, «рупоры Кремля» постоянно поднимают вопросы продажи оружия украинцами и сопутствующей коррупции — эти тезисы регулярно всплывают в международном медийном поле с подачи российской пропаганды.

Спикер ГУР МОУ подчеркнул — все вооружение, захваченное в Украине, было предоставлено боевикам ХАМАСа «заранее», и, так как РФ всегда была крупнейшим контрабандистом на оружейном рынке, то легко могла воспользоваться надлежащими каналами, передав «грузы» посредством наемников частных военных компаний, воюющих на Ближнем Востоке.

Юсов полагает «вполне логичным» предположение, если исходить из вышеуказанного, что РФ владела информацией, касающейся запланированной ХАМАСом атаки на Израиль.

Ранее мы писали о том, что заместитель Буданова назвал количество боеприпасов, которое РФ планирует изготовить в следующем году.