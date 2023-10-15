О том, что потери оккупантов в «живой силе» только растут, поскольку «боевая работа продолжается», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадным генералом Александром Тарнавским.
В частности, в течение минувших 24 часов, бойцами ОСУВ «Таврия» был «приземлен» в Донецкой области вражеский самолет СУ-25, а также «утилизированы» БМПТ «Терминатор» и ТОС «Солнцепек». Помимо этого, воины Сил Обороны нашей страны не прекращают обороны в южной части Украины, одновременно ведя контрнаступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Стоит отметить, что только за последние сутки, суммарные потери российских войск вторжения составили, без учета 2 складов с боеприпасами:
- 797 человек;
- 1 СУ-25;
- 4 танка;
- 10 боевых бронированных авто;
- 5 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 беспилотник;
- 4 грузовика.
Ранее мы писали о том, что аналитики ISW негативно оценили попытки наступления оккупантов на Авдеевском направлении.