О том, что потери оккупантов в «живой силе» только растут, поскольку «боевая работа продолжается», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадным генералом Александром Тарнавским.

В частности, в течение минувших 24 часов, бойцами ОСУВ «Таврия» был «приземлен» в Донецкой области вражеский самолет СУ-25, а также «утилизированы» БМПТ «Терминатор» и ТОС «Солнцепек». Помимо этого, воины Сил Обороны нашей страны не прекращают обороны в южной части Украины, одновременно ведя контрнаступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Стоит отметить, что только за последние сутки, суммарные потери российских войск вторжения составили, без учета 2 складов с боеприпасами:

797 человек;

1 СУ-25;

4 танка;

10 боевых бронированных авто;

5 артсистем;

1 РСЗО;

1 беспилотник;

4 грузовика.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW негативно оценили попытки наступления оккупантов на Авдеевском направлении.