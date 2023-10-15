О том, с какими предсказуемыми трудностями сталкиваются «освободители» на этом участке фронта, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику, размещенную на странице «Института изучения войны» (ISW).

В период с 13-е по 14-е октября, в некоторых российских источниках появились жалобы на то, что оборонительные сооружения ВСУ являются серьезной проблемой для атак путинской армии в районе Авдеевки. Кроме того, в этих же росСМИ указывалось — сложности ВС РФ с предоставлением медобеспечения тоже препятствуют перемещению у Авдеевки. В частности, один из «рупоров Кремля» заявил — во временно захваченной Горловке и Донецке ощущается дефицит хирургов, и призвал российских врачей ехать на фронт для помощи раненым солдатам.

Также, неуказанный «военкор» из страны-агрессора заметил — российское командование и чиновники, похоже, слишком быстро проигнорировали контрнаступление ВСУ, необоснованно полагая, что «мясные штурмы» россиян под Авдеевкой смогут перерасти в организованную наступательную операцию России.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW негативно оценили попытки наступления оккупантов на Авдеевском направлении.