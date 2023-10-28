О том, что вследствие падения деревьев на территории Подольского и Шевченковского районов Киева зафиксирована гибель 2-х мужчин, а на Оболони из-за порывов ветра, оторвалась часть металлической конструкции остановки общественного транспорта, из-за чего травмирована женщина, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, прямо сейчас специалисты-спасатели ликвидируют негативные последствия непогоды во всех областях Украины, распилив и убрав с дорог и от жилых домов не менее 100 деревьев.

Также, глава МВД напомнил основные правила безопасности во время подобных погодных условий:

необходимо плотно закрыть окна, убрав с балконов и лоджий все предметы, которые могут вывалиться наружу;

на улице следует держать дистанцию рядом с рекламными щитами и линиями электропередач;

при сильном ветре лучше найти укрытие в ближайшем помещении;

не оставаться рядом с большими деревьев, исключив парковку автотранспорта поблизости от них.

Ранее мы писаои о том, что в МВД показывали снимки масштабных разрушений в Авдеевке.