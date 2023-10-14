О том, что в пятницу, 13-го октября, «освободители» в очередной раз нанесли удар с воздуха по Авдеевке в Донецкой области, в результате которого под обломками разрушенного дома может находиться как минимум 1 человек, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, поздним вечером пятницы, «вторая армия мира» обстреляла жилую 5-этажку, фактически разрушив здание.

В МВД отмечают — отряд Нацполиции «Белые ангелы», созданный специально для эвакуации гражданского населения уже изучил место прилета — под завалами, судя по всему, остался мужчина 1959-го года рождения, извлечь тело которого, увы, пока не представляется возможным.

Ранее мы писали о том, что Сырский раскрыл тактические ожидания оккупантов, пытающихся наступать на Лимано-Купянском направлении.