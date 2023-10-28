О том, что на протяжении прошедших суток, российские войска вторжения снова осуществили ракетно-авиационную атаку на Украину с использованием 4-х управляемых авиационных ракет Х-59, 1 баллистической ракеты «Искандер-М», и нескольких зенитных управляемых ракет С-300/400, включая удары дронами-камикадзе «Герань2-Шахед-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, благодаря эффективной работе сил и средств противовоздушной обороны нашей страны, «приземлено» большинство российско-иранских ударных беспилотников и 3 управляемые авиаракеты Х-59. Однако, в результате этих террористических атак захватчиков, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Ранее мы писали о том, что армия Путина обстреляла центральные районы Херсона утром 28-го октября.