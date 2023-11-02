О том, что от группы высокопоставленных республиканцев из Конгресса США в адрес американского президента Джозефа Байдена было направлено письмо с призывом поскорее направить в Украину ракеты большего радиуса поражения целей, вопреки сопротивлению определенных консерваторов касательно увеличения масштабов поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, письмо Байдену было направлено 1-го ноября, и в его тексте конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, включая сенаторов Джеймса Риша и Роджера Викера, выразили одобрение относительно предоставления администрацией США нескольких армейских тактических ракетных систем ATACMS (в «урезанном» варианте), однако акцентировали — Вашингтон должен отправить системы более широкого радиуса поражения целей.

Республиканцы подчеркнули, что потребность нашей страны в способности наносить глубокие удары сохраняется неотложной, в особенности это касается атак на цели в Крыму. Кроме того, поскольку эти ракетные комплексы применялись ответственно, а РФ не пошла на эскалацию после эффективных ударов, США следует «завершить работу по ATACMS», так как иначе вероятен заход «в тупик на поле боя» и «затягивание этой войны».

Ранее мы писали о том, куда оккупанты могли переместить вертолеты с аэродрома Бердянска после атаки ATACMS.