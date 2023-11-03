О том, как секретарь СНБО Алексей Данилов саркастично прокомментировал политические амбиции раскрученного блогера-коучера Алексея Арестовича, параллельно отметив, что политический проект экс-советника ОПУ является конструкцией, которая не работает, пишет «НБН», ссылаясь на материал «LIGA.NET».

По словам Данилова, если ознакомиться с данными последних социологических опросов украинцев, то можно увидеть, что рейтинг Арестовича из района в 80 процентов доверия, резко упал 72 процентов недоверия. По мнению секретаря СНБО, экс-советнику не стоит никуда «переться» [на политическую «сцену»] с подобным «хламом», так как «даже» у пятого президента Украины Петра Порошенко рейтинг недоверия лишь 64 процента.

Ранее мы писали о том, что Данилов объяснил, от чего зависит решение о демобилизации в Украине.