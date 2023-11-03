О том, что на территории этого города вследствие атаки ударными БПЛА «Герань2-Шахед», разрушены жилые дома и учебное заведение, повреждены машины, а также есть пострадавшие среди мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Харьковской облпрокуратуры.

Как стало известно, в Основянском районе зафиксировано попадание 3-х беспилотников — взрывами повреждены гаражи, жилые постройки и авто, включая частичное разрушение здания учебного заведения. Кроме того, пострадали 8 гражданских (среди них — 10-летний мальчик и девочка 2,5 лет) — у всех острая стрессовая реакция.

В Шевченковском районе попаданием 1 дрона-камикадзе повреждены частные дома, гаражи и машины, а в Коротиче — 5 вражеских БПЛА вызвали возгорание в двух нежилых зданиях.

Ранее наш информационный портал писал о том, как президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку оккупантов на Украину.