О том, чти ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты Америки, не оказывают никакого давления ради того, чтобы Украина побыстрее села за стол переговоров со страной-агрессором, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, опубликованное «Укринформом».

Владимир Зеленский указал на важный момент — ему неизвестно, кто именно распространяет такую информацию и по какой причине, однако он, как человек, на которого возложена ответственность и полномочия касательно того или иного переговорного процессе, может ответить откровенно:

Все знают — мое отношение совпадает с отношением украинского общества и поэтому никто не давит на меня сегодня. Сначала все это было. С начала войны, и до войны все это было. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США и так далее, среди наших партнеров, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали. Не будет такого.

Ранее мы писали о том, что якобы высокопоставленные американские и европейские функционеры приступили к неофициальному обсуждению с украинскими коллегами тем, касающихся потенциального проведения переговоров с РФ.