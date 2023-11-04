О том, что высокопоставленные американские и европейские функционеры приступили к непубличному обсуждению с украинскими коллегами вопросов, касающихся вероятного ведения переговоров с РФ, предусматривающих территориальные уступки со стороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал NBC News.

Как стало известно, в подобных разговорах весьма широко поднимали тему того, от чего Украине, похоже, придется отказаться, ради достижения соглашения со страной-агрессором. В частности, такие «обсуждения» спровоцированы тем, что война, судя по всему, зашла в тупик, включая некоторые сомнения в возможностях пролонгации оказания помощи Украине.

Например, Белый Дом весьма обеспокоен тем, что полномасштабное вторжение РФ в Украину больше не привлекает столько внимания мирового сообщества, сколько занимает новое обострение на Ближнем Востоке — это может усложнить получение дополнительной поддержки Украиной.

Также, чиновники полагают — у Киева остается время либо до конца текущего года, либо немного больше, до момента, пока дискуссии относительно этих мирных переговоров не станут звучать «громче» из-за «усталости Запада» и потери поддержки по продолжению финансирования Украины вследствие внутренних политических кризисов в США и ЕС.

Ранее мы писали о том, как Кулеба высказался о переговорах Украины с РФ «за закрытой дверью».