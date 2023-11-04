О том, что прямо сейчас «вторая армия мира» готовится к «третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой» и «третьему массированному штурму Авдеевки», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, захватчики продолжили наступление у Авдеевки вчера, 3-го ноября, и достигли некоторых успехов на северном фланге данного населенного пункта — армия Путина продвинулась к юго-западу от Красногоровки (4 километра севернее Авдеевки) до железнодорожных путей сообщений.

Также, представитель Таврической группировки ВСУ полковник Александр Штупун сообщил — активные боевые действия в районе Авдеевки не ведутся, но наши войска в ожидании «обострения ситуации».

По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, россияне сосредотачивают личный состав и технику для 3-го массированного штурма этого города, и, судя по всему, сконцентрируются на наступательных операциях у местного коксохимического завода в северной части населенного пункта, сразу после того, как земля высохнет после продолжительных ливней.

Также, один из украинских военных наблюдателей добавил — армия государства-террориста экстренно возводит фортификационные сооружения в тылу, близкому к районам предполагаемого наступления на Авдеевку, чтобы получить возможность интенсивнее перебрасывать резервы на передовую.

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