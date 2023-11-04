О том, что осенью 2022-го года в период контрнаступательной операции ВСУ на юге нашей страны, россиян вынудили принять «непростое решение» касательно бегства как из Херсона, так и с Правобережья Днепра из-за опасений вероятного окружения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского, прозвучавшее в программе «Год.Херсон», размещенной на YouTube-канале «СВІТ НАВИВОРІТ».

По словам Тарнавского, «освободители» отлично осознавали, что их группировка войск могла либо оказаться в окружение, либо быть ликвидированной. При этом, стоит учесть, что для россиян слово «окружение» является одним из слабейших мест — когда они его слышат, то сразу «профессионально» убегают.

Кроме того, российские войска вторжения зачастую принимают такие меры, что их «живая сила» в максимальный «мешок» не попадает — им лучше ретироваться с поля боя, «но не попасть в окружение».

Ранее наш информационный портал писал о том, что группа аэроразведки «Птахи Мадяра» ликвидировала целое подразделение операторов FPV-дронов РФ.