В эфире утренней программы на немецком телеканале ZDF глава МИД Украины ответил, ведет ли Киев тайный переговорный процесс с Москвой. По словам Кулебы, никакого диалога с Кремлем «за закрытой дверью» нет, информирует «НБН».

Дипломат в очередной раз напомнил, что в основе украинской мирной формулы лежит уважение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Как отметил министр, говоря простыми словами, РФ должна убраться из Украины. До этого времени нет смысла садиться за стол переговоров с представителями Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в Киеве не ощущают снижения поддержки со стороны союзников на Западе. При этом с началом эскалации боевых действий на Ближнем Востоке внимание медиа к войне в нашей стране снизилось.

Ранее дипломат назвал преимущества членства Украины для Европейского Союза.