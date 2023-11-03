Как сообщает «НБН«, об этом Мадьяр проинформировал в своем Telegram-канале, а также сопроводил видео.

«Подгорает в хробацкой ленте. Силы сводной группы РЭР (радиоэлектронной разведки) МП и «Птахів Мадяра» и виртуозная отработка экипажа SAMOSUD 11-й бригады нацгвардейцев уничтожили хробачий экипаж ФПФ «Упырь». Горите в аду, хробачьи пилоты ФПФ экипажа «Упырь», — отметил Мадяр.

Также он добавил, что уничтоженное вражеское подразделение «длительное время кошмарило наших воинов на юге».

«Однако мы уже здесь. Две белые «Лады» уже ждут. Приготовиться червям с «судного дня», — предупредил глава аэроразведчиков.

Напомним, ранее командующий ССО раскрыл подробности ликвидации 400 оккупантов в новогоднюю ночь.