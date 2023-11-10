О том, что правительство Украины пока не планирует проведения никаких выборов, поскольку существует целый ряд препятствий, вызванных войной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака, прозвучавшее в интервью для YouTube-канала «Натальи Мосейчук».

В частности, для того, чтобы президентская гонка прошла без эксцессов, необходимо преодолеть нижеуказанные трудности:

результаты кампании должны признать в мировом сообществе, как демократические;

защитникам Украины следует предоставить возможность проголосовать, даже если они на передовой;

беженцы, оказавшиеся за границей, также должны располагать аналогичной возможностью;

решить вопрос финансирования выборного процесса, так как почти все средства, имеющиеся в госбюджете Украины, уходят на финансирование армии и обороны.

Глава ОПУ акцентировал:

Если наши партнеры придут и скажут, что готовы решить все четыре вопроса, то и власть в лице президента — готова.

Ранее мы писали о том, как в ОПУ прокомментировали сообщения о расколе между Зеленским и Залужным.