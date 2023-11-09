Представитель Офиса Зеленского заявил, что никакого раскола между политическим и военным руководством Украины нет и быть не может. Зеленский ежедневно проводит селекторные совещания, ставки, во время которых общается с Залужным.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Подоляк уточнил, что эта модель коммуникации с командованием ВСУ была выстроена еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ и функционирует до сих пор. Руководство страны и военные регулярно обсуждают ситуацию на фронте, вносят коррективы в тактику и стратегию для повышения эффективности вооруженных сил на поле боя.

По словам советника главы ОПУ, россияне, распространяющие фейки о расколе между президентом и главнокомандующим, ненавидят исторический момент, в котором они находятся. Поэтому они используют любую абсурдную информацию, чтобы спровоцировать раскол внутри нашей страны.

Напомним, в ГУР МОУ прокомментировали дипфейк с главнокомандующим ВСУ, объяснив цель таких «обращений».