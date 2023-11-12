О том, что взрыв произошел в «отжатом» оккупантами складе «Новой Почты», располагавшемся по ул. Дмитрия Донцова (для россиян ул. Павла Судоплатова), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

Атака на штаб захватчиков была совершена в удачный момент, когда в нем проводилось заседание офицеров ФСБ и Росгвардии: «освободители», не подумав, заранее перекрыли автомобильное сообщение на прилегающем участке дороги, соединяющем предприятие «Мелитопольский автогидроагрегат» (АГАТ) и бывший Мелитопольский завод холодильного машиностроения «Рефма», которые также превращены в военные базы путинской армии.

Как стало известно, из-за взрыва штаба оккупантов, «утилизированы», как минимум 3 офицера Росгвардии, но так как информация уточняется, число вражеских потерь может быть больше. В ГУР МОУ добавили — сразу после результативной операции, «власти» Мелитополя несколько всполошились: на место событий с включенными сиренами экстренно приехало множество полицаев, которые потом протащили через весь оккупированный город к своему «околотку» сожженное возле штаба авто.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке рассказали, какие структуры оккупантов «перекупили» экс-боевиков ЧВК «Вагнер».