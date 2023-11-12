О том, что основная часть состава ЧВК «Вагнер», похоже, были ассимилированы командной структурой Росгвардии, которая после этого перешла к активному найму аналогичных «элементов», пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными военной разведки Британии, вышеуказанное подразделение «вагнеровцев», судя по всему, возглавляет сын Евгения Пригожина — Павел. При этом, прочие наемники группы «Вагнера» предпочли присоединиться к аналогичному формированию с названием «Редут», численность которого, согласно расследованию «Радио Свободы», составляет не более 7 000 человек.

Также, если верить заявлениям Рамзана Кадырова — медики ЧВК «Вагнер» пополнили ряды чеченского спецподразделения «Ахмат», присоединившись к 170 своим коллегам, вделавшим идентичный выбор ранее.

Ранее мы писали о том, что в ЧВК «Вагнер» пригрозили наемникам, которые ушли к Кадырову.