О том, что по причине колоссальных потерь в техники и дефицита подготовленных специалистов, войскам государства-террориста теперь все чаще приходится опираться на пехоту во время штурмов, пишет «НБН», ссылаясь на новый отчет, обнародованный «Институтом изучения войны» (ISW).

В частности, военные аналитики указывают на то, что вчера, 11-го ноября, один из военных блогеров подчеркнул — российская методика ведения тактических штурмов с целью преодоления укреплений ВСУ в лесных массивах Донецкой области, судя по всему, не приведет к «более широкому оперативному прорыву» на каких-либо фронтовых участках, поскольку у путинской армии попросту отсутствует возможность обучения достаточного количества персонала для активной наступательной операции, который необходим для существенного продвижения в Украине.

Ранее мы писали о том, что Макрон предрек переломный этап войны в декабре, подчеркнув невозможность переговоров Украины и РФ.