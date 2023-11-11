О том, что следующий месяц окажется решающим для нашей страны, так как украинская армия активизирует усилия по деоккупации территорий в период проведения контрнаступательных операций, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, опубликованное в BBC.

По словам Макрона, как для его собственной страны, так и прочих государств-партнеров, оказание поддержки Украине стало обязанностью, поскольку если дать РФ победить, то в Европе сформируется «новая имперская власть», которая сможет угрожать иным экс-республикам СССР, в частности, Грузии и Казахстану.

Кроме того, французский лидер высказал обоснованное мнение — для Украины еще не наступило время садиться за стол переговоров, однако все же есть минимальная вероятность провести «честные и хорошие переговоры», если будет найдено общее решение с РФ.

Ранее мы писали о том, что Боррель предупредил о возможном уменьшении помощи от США, призвав ЕС расширить поддержку Украины.