О том, что наши пограничники почти уверены — запланированный на сегодня переговорный процесс между чиновниками Министерства инфраструктуры Украины на границе с представителями польских властей и польскими перевозчиками, откроет возможность по восстановлению привычного сообщения посредством пунктов пропуска между двумя государствами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, опубликованное в «Радио Свобода».

По словам Демченко, переговоры анонсировались украинским инфраструктурным ведомством еще до начала протестов, начатых польскими перевозчиками, однако, до 13-го ноября провести такую встречу не было никакой возможности.

Спикер ГПСУ добавил:

Надеемся, что удастся достичь каких-то конкретных результатов, договоренностей, чтобы интенсивность движения на этих направлениях восстановилась. На всех направлениях — как на выезд из Украины, так и на въезд в Украину.

Ранее мы писали о том, что аналитик объяснял, повлияет ли забастовка польских перевозчиков на стоимость автотоплива в Украине.