О том, как указанные действия некоторых поляков отразятся на ценах бензинов, автогаза и дизельного топлива в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главреда/аналитика «НафтоРинку» Александра Сиренко, опубликованное в «ProГроші».

По словам Сиренко, польские перевозчики заблокировали лишь 3 пункта пропуска, тогда как доставка автотоплива на территорию Украины осуществляется не только через них — есть еще как минимум 4 подобных КПП. Также, из Польши ввозили несущественные объемы бензина, автогаза дизеля и ДТ, то есть на обстановку на внутреннем рынке автогорючего Украины никак не затронет «акция» польских перевозчиков — наша страна граничит в западной части еще с 5-ю государствами, откуда тоже поставляются все данные ресурсы, то есть дефицита не ожидается, как и роста стоимости.

Сиренко акцентировал:

Ситуация на границе не повлияет на ценовую ситуацию и точно не изменит объемы поставок горючего.

Ранее мы писали о том, что правительство Польши решило урезать размер соцпомощи украинским беженцам.