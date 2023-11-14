О том, что по словам конгрессмена-республиканца Дона Бейкона, Конгресс США практически пришел к единому решению, касающемуся времени голосования за законопроект по выделению помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам Бейкона, он выражает однозначную поддержку стремлению его фракции рассмотреть оказание помощи Украине, но только после внесения поправок в законодательство США относительно ужесточения проверок мигрантов на границе. В частности, как только конгрессмены проголосуют за последний указанный вопрос, они смогут перейти к обсуждению темы помощи Украине, что, судя по всему, произойдет в декабре.

Впрочем, исходя из вышеописанной информации, выделение средств Украине, похоже, окончательно согласуют не ранее января 2024-го года — в том числе, и после того, как Конгресс одобрит финансирование правительства, тем самым избежав потенциального «шатдауна».

Ранее мы писали о том, что Боррель предупреждал о возможном сокращении помощи от США, призвав ЕС расширить поддержку Украины.