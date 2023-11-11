О том, что объемы американской помощи нашей стране, судя по всему, сократятся, и по этой причине странам Европы лучше заранее подготовиться к продолжению указанной поддержки самостоятельно, пишет «НБН», ссылаясь на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель, прозвучавшее в период трансляции «Конгресса партии европейских социалистов» в Малаге, и размещенное на YouTube-канале «Party of European Socialists».

По словам Борреля, у стран-партнеров накопилось множество проблем, которые в ближайшее время могут стать «испытанием для ЕС». В частности, в первую очередь, речь идет об Украине, у которой перспектива победы над РФ не является мгновенной, и поэтому европейцам, имеющим все необходимые средства, следует быть готовыми, «политически говоря, продолжать помогать, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится».

Ранее мы писали о том, что Боррель сообщил, когда ЕС объявит о 12 пакете антироссийских санкций и что они затронут.