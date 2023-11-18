О том, что сегодня, 18-го ноября, оккупанты трижды обстреляли Камышеватскую общину, и на данный момент правоохранители документируют все негативные последствия очередного военного преступления вояк страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Как стало известно, поначалу враги коварно дважды атаковали ракетами неизвестного типа данный мирный населенный пункт — после первых двух попаданий ранения различной степени тяжести получили 4-ро местных жителей, а также произошел пожар в жилом доме. Впрочем, после того, как на место инцидента прибыли полицейские и специалисты-спасатели, военные государства-террориста осуществили повторный ракетный удар, вследствие которого погибли 2-ва сотрудника ГСЧС, еще 3-е их коллег были травмированы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэнерго рассказали о серьезных последствиях ночного удара «Шахедами» по Украине.