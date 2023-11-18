О том, что вследствие массированной атаки «Шахедами» на Одесскую область зафиксированы повреждения на территории местной нефтебазы, а также обесточено множество гражданских объектов в различных регионах нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

В соответствии с данными Минэнерго, из-за российского удара без снабжения электроэнергией осталось 1 550 потребителей в Одесской области. Кроме того, атака спровоцировала технологические сбои в поставках электричества в данном регионе — «без света» сидят не менее 1 700 потребителей (на данный момент ведутся работы по восстановлению подключения).

Также, на Запорожье сбитый «Шахед» вывел из строя воздушную линию электропередач, но не спровоцировал обесточивания близлежащих населенных пунктов.

Однако, на Донетчине, не из-за дронов-камикадзе, а в результате постоянных обстрелов, обесточены 12 населенных пунктов — «без света» оказалось около 21 000 украинцев.

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