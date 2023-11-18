О том, что с 8 часов вечера 17-го ноября по 4 часа утра 18-го ноября, российские войска вторжения осуществили атаку на Украину с севера и юго-востока (из Курской области и Приморско-Ахтарска) дронами-камикадзе «Шахед», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, враги запустили 38 российско-иранских «Гераней2-Шахед136/131», пытавшихся прорваться группами в несколько волн над различными регионами Украины, небо над которыми контролирует воздушное командование Воздушных Сил. К счастью, благодаря результативной работе авиации, зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны, это воздушное нападение фактически было отражено — ликвидировано 29 «Шахедов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что вечером пятницы, 17-го ноября, в городе Запорожье прогремела серия взрывов.