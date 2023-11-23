О том, что женщин, проживающих за границей на протяжении более 3-х месяцев, судя, по всему, не допустят к баллотированию на послевоенных выборах, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал председателя партии «Слуги народа», одновременно возглавляющей комитет ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По словам Шуляк, полномасштабная агрессия РФ показала — Украине необходимо осовременивание действующих норм избирательного законодательства, так как именно женщины, «спасая от войны детей, часто должны были покидать дом и ехать в другие страны».

Глава партии «Слуга народа» акцентировала — проживание за границей не означает, что женщина выказывает безразличие к судьбе Украины или же не делает свой вклад в благосостояние государства/его победу над захватчиками, однако «для успешного проведения послевоенных выборов, работать необходимо уже сейчас».

Ранее мы писали о том, что Ермак перечислял сложности, с которыми должна справиться Украина накануне выборов президента.