О том, что в Польше на дороге перед КПП «Медика», находящемуся напротив украинского пункта пропуска «Шегини», протестующие перевозчики заблокировали передвижение грузовых автотранспортных средств, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ГПСУ подчеркнули, что вследствие вышеуказанных осложнений движения, похоже станет невозможно как выехать из Польши, так и въехать в данную страну. При этом, такая блокировка сообщения, судя по всему, продлится с 23-го по 26-го ноября.

Наши пограничники добавили — поляки не будут препятствовать движению автобусов и легкового автотранспорта.

Ранее мы писали о том, что организатор акции по блокированию КПП на границе Польши и Украины озвучил дату, до которой это все будет продолжаться.